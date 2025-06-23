Події ночі 23 червня: атака на Київ, провокація з прапором РФ і звільнення журналіста

23 червня внаслідок удару РФ у Києві загинули мирні жителі. У Вінницькій області затримали чоловіка з прапором РФ під час похорону бійця.

Також напередодні стало відомо про звільнення журналіста Владислава Єсипенка з Криму.

Про головні події носі 23 червня – в добірці Фактів ICTV.

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Вибухи у Києві 23 червня

У ніч на 23 червня Київ знову зазнав удару з боку РФ — столицю атакували дронами та балістичними ракетами. Вибухи пролунали в різних районах міста.

За актуальною інформацією станом на 07:36, унаслідок часткового обвалу під’їзду житлового будинку в Шевченківському районі загинули п’ятеро людей, ще 19 осіб отримали поранення.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено об’єкти інфраструктури й житлові будинки у щонайменше шести районах столиці — Шевченківському, Подільському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Дарницькому. Комунальні та аварійні служби продовжують роботи на місцях уражень.

Провокація під час прощання з захисником

У селі Юзвин, що на Вінниччині, під час прощання з українським захисником Вадимом Дудником один із місцевих мешканців влаштував демонстративну провокацію.

Інцидент стався просто під час поховальної процесії. Місцеві жителі та учасники церемонії були обурені такою демонстрацією символіки держави-агресора.

– Чоловік вийшов на подвір’я, обгорнувшись російським прапором поблизу Вінниці в селі Юзвин (колишнє Некрасове). Усе це неподобство відбулось під час прощання села з загиблим Героєм, — йдеться в повідомленні.

Поліція затримала 29-річного чоловіка та вилучила в нього прапор, і з ним проведено профілактичну бесіду.

Владислава Єсипенка звільнили з в’язниці в Криму

Стало відомо про звільнення журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка, який із 2021 року перебував у незаконному ув’язненні на території тимчасово окупованого Криму.

Після понад чотирьох років за ґратами Єсипенко нарешті покинув анексований півострів, повідомляє «Радіо Свобода».

Журналіст вийшов на волю з в’язниці у Криму, де його утримувала окупаційна адміністрація за надуманими звинуваченнями.

У редакції Радіо Свобода привітали повернення колеги та подякували урядам США та України за послідовну підтримку й зусилля, які зробили це звільнення можливим.

Втрати ворога

Протягом останньої доби українські захисники знищили ще 1 010 російських загарбників.

Загальна кількість втрат серед особового складу армії Російської Федерації за 1 216 днів повномасштабного вторгнення вже становить понад 1 012 500 осіб — убитими та пораненими.

Також Сили оборони знищили 58 антисистем, один танк, пʼять ББМ та дві реактивні системи залпового вогню.

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