РФ накопичила майже 2 тис. ракет, найбільше – балістичних Іскандерів – ГУР

Росія вже накопичила понад 1 950 стратегічних ракет різного типу та здатна щомісяця виробляти до 195 одиниць. Найбільше в її арсеналі – балістичних Іскандерів.

Такі дані станом на 15 червня надали в Головному управлінні розвідки Міноборони України на запит РБК-Україна.

Скільки ракет накопичила Росія

Запаси ракет охоплюють крилаті, балістичні та гіперзвукові:

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до 500 балістичних 9М723 Іскандер-М

до 300 крилатих 9М728/9М729 Іскандер-К

до 260 крилатих ракет Х-101

до 280 крилатих ракет Х-22 Х-32

понад 400 крилатих ракет 3М-14 Калібр

до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинжал

до 60 балістичних ракет KN-23

Окрім того, щомісяця російський ВПК виробляє до 195 ракет, серед них:

до 60 балістичних Іскандер-М;

до 20 крилатих Іскандер-К;

до 60 крилатих Х-101;

до 10 модернізованих ракет Х-32;

до 30 Калібрів;

до 15 Кинжалів.

Скільки дронів у Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лише у червні 2025 року Росія випустила по Україні 2736 дронів Shahed. Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ використала проти України 28 743 дрони цього типу. Про це він сказав під час виступу в парламенті Нідерландів.

Станом на 15 червня у Росії було понад 6 тис. ударних дронів типу Shahed-136, Гарпія-А1, а також понад 6 тис. імітаторів (Гербера).

За оцінками ГУР, російська оборонна промисловість здатна виробляти до 170 таких дронів на добу (як ударних, так і імітаторів).

А до кінця року країна-агресор планує наростити виробництво цих БпЛА до 190 одиниць на день.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 214-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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