Зеленський про атаку на Україну: Москва не зупиниться, поки може завдавати ударів

Президент Володимир Зеленський прокоментував чергову масовану атаку РФ по Україні. Він наголосив, що Кремль не припинить обстріли, “поки має змогу завдавати масованих ударів”.

Зеленський відреагував на обстріл України 29 червня

Президент зауважив, що в Україні лунала повітряна тривога майже всю ніч. Російські загарбники запустили 477 дронів, більшість з них Shahed, а також 60 ракет різних типів.

Ворог бив по всьому, що забезпечує життя. Було зафіксовано влучання по житловому будинку в Смілі, внаслідок чого поранення дістала дитина.

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– На жаль, відбиваючи атаку, загинув наш пілот F-16 Максим Устименко. Сьогодні він знищив сім повітряних цілей. Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну, – повідомив Зеленський.

Він наголосив, що Москва не припинить атаки, поки матиме змогу завдавати масованих ударів. Лише за останній тиждень РФ випустила понад 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 КАБів.

– Путін давно вирішив, що буде воювати далі попри заклики світу до миру. Потрібно завершити війну, потрібний тиск на агресора, потрібний захист. Від балістики, ракет і дронів, від терору. Україні потрібно посилювати ППО. Те, що найкраще захищає життя. Це американські системи, які ми готові купити. Розраховуємо на лідерство, політичну волю та підтримку Сполучених Штатів, Європи та всіх наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає, – додав Зеленський.

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