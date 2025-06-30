Новий глава МЗС Німеччини Вадефуль прибув до Києва: що відомо про візит
Новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вранці 30 червня прибув з візитом до Києва.
Візит Вадефуля до Києва 30 червня
– Доброго ранку, з України! – написав дипломат у мережі Х і оприлюднив коротке відеозвернення.
Після прибуття до Києва Вадефуль запевнив у подальшій непохитній підтримці України з боку Німеччини.
– Ми і надалі будемо твердо стояти на боці України, щоб вона могла успішно захищатися – за допомогою сучасної системи ППО та іншого озброєння, гуманітарної та економічної допомоги. З цим зобов’язанням я сьогодні приїхав до Києва, – пояснив він.
За його словами, саме в Україні наразі вирішується доля всієї Європи – чи залишиться вона місцем, де цінуються свобода та гідність людини, “чи ж стане континентом, де насильство змінює кордони”.
Вадефуль запевнив, що ФРН спільно із партнерами в ЄС і G7 продовжить роботу над новими санкціями проти РФ задля обмеження її здатності фінансувати війну проти України.
Вперше Йоганн Вадефуль на посаді глави МЗС Німеччини відвідав Україну 9 травня. Тоді він взяв участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу, яка відбулася у Львові.