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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Новий глава МЗС Німеччини Вадефуль прибув до Києва: що відомо про візит

Візит глави МЗС Німеччини Йоганна Вадефуля до Києва 30 червня: що відомо
Фото: Getty Images

Новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вранці 30 червня прибув з візитом до Києва.

Візит Вадефуля до Києва 30 червня

– Доброго ранку, з України! – написав дипломат у мережі Х і оприлюднив коротке відеозвернення.

Після прибуття до Києва Вадефуль запевнив у подальшій непохитній підтримці України з боку Німеччини.

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– Ми і надалі будемо твердо стояти на боці України, щоб вона могла успішно захищатися – за допомогою сучасної системи ППО та іншого озброєння, гуманітарної та економічної допомоги. З цим зобов’язанням я сьогодні приїхав до Києва, – пояснив він.

За його словами, саме в Україні наразі вирішується доля всієї Європи – чи залишиться вона місцем, де цінуються свобода та гідність людини, “чи ж стане континентом, де насильство змінює кордони”.

Вадефуль запевнив, що ФРН спільно із партнерами в ЄС і G7 продовжить роботу над новими санкціями проти РФ задля обмеження її здатності фінансувати війну проти України.

Вперше Йоганн Вадефуль на посаді глави МЗС Німеччини відвідав Україну 9 травня. Тоді він взяв участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу, яка відбулася у Львові.

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Джерело: Deutsche Welle

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