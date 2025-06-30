У червні 86% інцидентів із ТЦК виявилися фейками – Сухопутні війська
Командування Сухопутних військ прозвітувало про роботу ТЦК: більшість скандалів — результат російських ІПСО.
У червні лише 14% повідомлень про можливі зловживання в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мали під собою реальні підстави.
Інциденти з ТЦК у червні: що кажуть у Сухопутних військах
Загалом було розглянуто 257 звернень, з яких лише 36 підтвердилися. Натомість 86% інцидентів виявились фейками або наслідками інформаційно-психологічних операціями (ІПСО), які активно розганяються через соцмережі й анонімні канали ворожої пропаганди.
У підтверджених випадках командування вжило конкретних заходів: одну особу відсторонено від виконання обов’язків, п’ятьох притягнуто до дисциплінарної відповідальності, ще 30 інцидентів наразі перебувають на стадії службових розслідувань.
— Суспільство має бути поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто порушив Закон, — йдеться у повідомленні Сухопутних військ.
Командування, яке регулярно звітує щодо ситуації в ТЦК вважає, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди. Це — запорука довіри громади в тилу та на фронті.
Джерело: Сухопутні війська