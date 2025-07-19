Зеленський про нічну атаку: РФ запустила щонайменше 300 дронів та три десятки ракет
Вночі 19 липня РФ випустила у бік України більш ніж 300 ударних дронів та щонайменше 30 ракет різних типів, і наразі відбиття атаки сила ППО триває – у повітрі ще є безпілотники.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Реакція Зеленського на нічну атаку 19 липня
– Тривають рятувальні роботи після атаки. Постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпровська, Сумська, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Житомирська області. В Сумах пошкодили критичну інфраструктуру – без електропостачання залишилося декілька тисяч сімей, – наголосив глава держави.
За його словами, ворог також завдав комбінованого удару по Шостці, а в Одесі пошкоджений житловий будинок, загинула одна людина і поранено шістьох, серед них – дитина.
– Били ракетами і дронами по Павлограду. Пошкодили житловий будинок, важливу інфраструктуру. Всюди, де це необхідно, зараз працюють і допомагають усі служби, відновлюють місця та допомагають людям після атаки, – додав Зеленський.
І вкотре подякував партнерам за оперативну реалізацію домовленостей щодо інвестицій у виробництво дронів в Україні, зокрема дронів-перехоплювачів, надання систем ППО і ракет до них.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 242-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.