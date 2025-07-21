Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро прямує до Києва для участі в конференції послів

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вирушив із візитом до Києва. Про це вранці 21 липня він повідомив у соцмережі X, опублікувавши фото з потяга Укрзалізниці.

Глава МЗС Франції їде до Києва

У Києві Жан-Ноель Барро долучиться до конференції послів, щоб підтвердити непохитну підтримку Франції Україні.

– Я візьму участь у конференції послів і від імені Франції підтверджу нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та свободи українського народу, – написав глава МЗС Франції в X.

Je me rends à Kyiv. Je participerai à la conférence des ambassadeurs et réaffirmerai, au nom de la France, notre soutien indéfectible à la souveraineté, l’intégrité territoriale et la liberté du peuple Ukrainien. Зараз дивляться ???????????????????????? pic.twitter.com/bPZj0h9gam — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) July 21, 2025

Зазначимо, що у понеділок в столиці відбудеться конференція українських послів під назвою Від сили дипломатії до дипломатії сили. На заході очікується виступ президента Володимира Зеленського.

Напередодні містян попередили, що 21 липня в центральній частині Києва тимчасово обмежать рух транспорту у зв’язку з візитом іноземних делегацій та проведенням охоронних заходів.

У Держохороні закликали жителів столиці заздалегідь враховувати цю інформацію під час планування переміщень містом.

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