Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро прямує до Києва для участі в конференції послів

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вирушив із візитом до Києва. Про це вранці 21 липня він повідомив у соцмережі X, опублікувавши фото з потяга Укрзалізниці.

У Києві Жан-Ноель Барро долучиться до конференції послів, щоб підтвердити непохитну підтримку Франції Україні.

Je me rends à Kyiv. Je participerai à la conférence des ambassadeurs et réaffirmerai, au nom de la France, notre soutien indéfectible à la souveraineté, l’intégrité territoriale et la liberté du peuple Ukrainien.

— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) July 21, 2025