Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати

Розмір допомоги для малозабезпечених сімей в Україні зріс, хоча прожитковий мінімум, який використовують для розрахунків суми нарахувань, у 2025 році залишився таким самим, як і у 2024-му.

Що треба знати про допомогу малозабезпеченим сім’ям у липні 2025 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Допомога малозабезпеченим сім’ям в Україні: як розрахувати

Малозабезпечені сім’ї можуть отримати грошову допомогу від держави у разі, якщо сукупний дохід сім’ї не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму, визначеного для родини в Україні.

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Як розрахувати прожитковий мінімум для своєї сім’ї

Щоб зрозуміти, який рівень доходу у сім’ї і чи не перевищує він прожитковий мінімум, необхідно додати прожиткові мінімуми кожного члена родини.

Так, до прикладу, якщо це сім’я, яка складається з батька, матері і трьох дітей віком до чотирьох, від чотирьох до шести та від шести до 18 років, сума прожиткового мінімуму згідно з держбюджетом-2025 вийде така:

додаємо прожитковий мінімум для працездатних осіб (батько) до прожиткового мінімуму для працездатних осіб (мати), потім додаємо прожиткові мінімуми дітей залежно від їхньої вікової категорії (до шести років і від шести до 18 років).

3 028 грн + 3 028 грн + 2 563 грн + 2 563 грн + 3 196 грн = 14 378 грн.

Тобто сума допомоги, на яку може розраховувати така малозабезпечена сім’я, дорівнює різниці між фактичним доходом родини і цією сумою.

Зазначимо, що з 1 січня 2025 року набув чинності закон Про державний бюджет України на цей рік. Він передбачає підвищення прожиткового мінімуму для надання допомоги малозабезпеченим сім’ям на 5%.

У ст. 9 закону сказано, що у 2025 році забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до закону України Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму населення становить:

зріс з 55% до 60% від прожиткового мінімуму – для працездатних осіб (від 1 665,4 грн до 1 816,8 грн відповідно);

зі 140% до 145% від прожиткового мінімуму – для дітей (до 6 років із 3 588,2 грн до 3 716,35; з 6 до 18 – із 4 474,4 грн до 4 634,2 грн);

і 100% – для осіб, що втратили працездатність, а також людей з інвалідністю.

Зазначимо, що на підтримку малозабезпечених родин у 2025 році планували спрямувати 19,7 млрд грн.

Мінсоцполітики вважає, що цих видатків вистачить, щоб забезпечити найвразливіші малозабезпечені родини.

Гроші малозабезпеченим сім’ям: що змінилося з 2024 року

У березні 2024 року набули чинності окремі зміни до Порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затверджені постановою Кабміну № 94 26 січня 2024 року.

Так, тоді допомогу не могли призначати у випадках, якщо в родині були працездатні особи, які при цьому не працюють або якщо за них не йде оплата ЄСВ за останні три місяці перед зверненням про фінансову допомогу від держави.

Це призвело до того, що допомогу не надавали родинам переселенців, що втратили роботу через переміщення, а також родинам вимушених українських мігрантів, що повернулись з-за кордону.

Ось чому уряд постановив 26 січня 2024 року розширити можливості призначення допомоги для малозабезпечених сімей.

Ухвалені зміни дозволили призначати грошову допомогу на шість місяців:

тим родинам, які повернулись після перебування за кордоном більше ніж 90 днів;

ВПО, що не працювали чи не сплачували ЄСВ через переміщення;

Зазначимо, що для стимуляції економічно незалежного самостійного життя безробітним працездатним членам родини, якій надали допомогу, необхідно працевлаштуватися чи стати на облік у центрі зайнятості протягом двох місяців після її призначення.

Більше деталей щодо того, як отримати допомогу малозабезпеченій сім’ї, можна прочитати в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Мінсоцполітики, Мінреінтеграції, Денис Шмигаль

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