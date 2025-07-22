Виплати при народженні дитини у 2025 році: розмір та як отримати

У січні набув чинності закон Про державний бюджет України 2025.

Так, змінилися окремі види соціальних виплат, попри те, що прожитковий мінімум, від якого залежить розмір допомоги залишився на попередньому рівні.

Якими будуть виплати при народженні дитини у 2025 році — читайте на Фактах ICTV.

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Скільки платять за народження дитини у 2025 році

Для підтримки батьків в Україні передбачено спеціальну допомогу. Виплати дають змогу частково компенсувати витрати, пов’язані з доглядом за новонародженим, а також забезпечують базову фінансову стабільність у перші місяці життя малюка.

Державна допомога при народженні дитини у 2025 році в Україні залишиться незмінною, порівнюючи з попередніми роками.

Загальна сума виплат становить 41 280 грн і надається частинами:

10 320 гривень — виплачуються одразу після народження дитини;

30 960 гривень (тобто решта суми) — виплачуються рівними частинами протягом 36 місяців, що становить 860 грн щомісяця.

Як отримати виплати при народженні дитини у 2025 році

Оформити виплати при народженні дитини може один із батьків дитини, опікун або інший законний представник. Заяву на отримання допомоги потрібно подати протягом 12 місяців після народження дитини.

Зробити це можна трьома способами:

Подати документи через ЦНАП. Оформити заявку через електронний кабінет на порталі Дія. Звернутися з відповідною заявою до органів соціального захисту.

Будуть необхідні такі документи:

свідоцтво про народження дитини;

паспорт чи інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (ІПН).

Після подання документів державна допомога зараховується на вказаний банківський рахунок.

Виплати за народження дитини 2025 — чи буде підвищення

Станом на початок 2025 року розмір виплат залишається незмінним, як і механізм їхніх нарахування. Проте уряд продовжує працювати над вдосконаленням програм підтримки сімей із дітьми. Можливі додаткові ініціативи, які спрямовані на підвищення соціальних стандартів.

Зокрема в листопаді 2024 року був поданий проєкт закону № 12184 Про внесення змін до статті 12 Закону України Про державну допомогу сім’ям з дітьми щодо поліпшення становища сімей із дітьми шляхом відновлення адекватного розміру допомоги при народженні дитини, мета якого — збільшити допомогу при народженні дитини, щоби підтримати батьків та зупинити спад народжуваності в Україні.

Документом пропонується привʼязати суму виплат до прожиткового мінімуму. Зокрема, буде 105 прожиткових мінімумів, тобто 260 тис. грн. Близько 60 тис. грн мають сплачувати одразу, а решту 5 тис. 600 грн — щомісячно до триріччя дитини. Водночас сума допомоги при народженні першої чи наступних дітей не буде змінюватися.

Наразі законопроєкт не ухвалений, тому допомога при народженні дитини у 2025 році поки залишається на рівні 2024 року.

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