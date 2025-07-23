Падіння літака Mirage-2000 на Волині: ДБР розслідує обставини

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом падіння військового літака Mirage-2000 на Волині.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Падіння літака Mirage-2000: розслідування

Аварія сталася ввечері 22 липня 2025 року на одному з аеродромів області під час виконання польотного завдання.

Зараз дивляться

Після інциденту на місце прибули слідчі та оперативники ДБР у Львові. Для швидкого й об’єктивного розслідування створено спеціальну слідчу групу.

Попередньо встановлено, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Літак впав на безлюдну територію й затонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Завдяки професійним діям пілота вдалося уникнути жертв і руйнувань на землі.

Пілот вчасно катапультувався. Його оперативно виявила пошуково-рятувальна команда. Стан військовослужбовця стабільний, він отримав необхідну медичну допомогу.

Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 416 КК України – порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.

Наразі слідчі оглянули місце події, вилучили службову документацію та інші речові докази, а також опитали свідків. Заплановано допити відповідальних осіб, проведення технічних експертиз і розшифрування даних з бортового самописця.

Окрему увагу слідство приділяє технічному стану літака, дотриманню регламентів його підготовки до польоту, а також ефективності контролю з боку відповідальних осіб.

Паралельно з основним розслідуванням триває службова перевірка у військовій частині з метою з’ясування всіх обставин, що могли призвести до надзвичайної події.

Напередодні Повітряні сили повідомили, що увечері 22 липня 2025 року під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000 сталася відмова авіаційної техніки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.