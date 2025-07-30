Росія застосувала 8 реактивних БпЛА під час нічної атаки на Україну
У ніч на 30 липня (починаючи з 22:30 29 липня) російські війська здійснили масовану атаку на Україну із застосуванням 78 ударних безпілотників Shahed та дронів-імітаторів різних типів.
Зокрема ворог атакував територію України реактивними дронами.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Нічна атака на Україну 30 липня: що відомо
Атака здійснювалась із напрямків: Орел, Курськ, Гвардійське (тимчасово окупований Крим).
Вперше зафіксовано використання до 8 реактивних безпілотників на північному напрямку.
Це ускладнило роботу протиповітряної оборони через їхню високу швидкість і маневреність.
До відбиття повітряного нападу було залучено: авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи, системи безпілотної оборони.
Станом на 09:00, за попередніми даними:
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51 ворожий БпЛА було збито або подавлено, переважно в північних та східних регіонах;
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27 дронів влучили у цілі в 7 різних локаціях;
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ще в 2 місцях зафіксовано падіння уламків збитих безпілотників.
На цей момент інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.
Українські сили оборони продовжують роботу з ліквідації наслідків атаки.