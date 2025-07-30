Росія застосувала 8 реактивних БпЛА під час нічної атаки на Україну

У ніч на 30 липня (починаючи з 22:30 29 липня) російські війська здійснили масовану атаку на Україну із застосуванням 78 ударних безпілотників Shahed та дронів-імітаторів різних типів.

Зокрема ворог атакував територію України реактивними дронами.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зараз дивляться

Нічна атака на Україну 30 липня: що відомо

Атака здійснювалась із напрямків: Орел, Курськ, Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Вперше зафіксовано використання до 8 реактивних безпілотників на північному напрямку.

Це ускладнило роботу протиповітряної оборони через їхню високу швидкість і маневреність.

До відбиття повітряного нападу було залучено: авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи, системи безпілотної оборони.

Станом на 09:00, за попередніми даними:

51 ворожий БпЛА було збито або подавлено, переважно в північних та східних регіонах;

27 дронів влучили у цілі в 7 різних локаціях;

ще в 2 місцях зафіксовано падіння уламків збитих безпілотників.

На цей момент інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Українські сили оборони продовжують роботу з ліквідації наслідків атаки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.