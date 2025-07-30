У Чернівцях хлопець вистрілив собі в голову з пістолета брата

У понеділок, 30 липня, у Чернівцях на вулиці Головній знайшли 14-річного підлітка з вогнепальним пораненням у голову.

Про це повідомили у поліції Чернівецької області.

У Чернівцях школяр вистрілив собі в голову: що відомо

Хлопець вистрілив у себе з пістолета та помер у кареті швидкої.

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За даними поліції, зброя належала його братові та була офіційно зареєстрована. За словами власника, пістолет зберігався у сейфі вдома. Правоохоронці з’ясовують, як саме неповнолітній отримав доступ до зброї та що стало мотивом фатального вчинку.

На місці працювали слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські, криміналісти та прокурори. Тіло хлопця направили на судово-медичну експертизу. Справу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із приміткою самогубство (ч. 1 ст. 115 ККУ).

Нагадаємо, на залізничній станції у Брюховичах 15-річний хлопець піднявся на вагон поїзда та дістав значні опіки тіла внаслідок ураження електричним струмом.

Як встановили правоохоронці, 15-річний житель одного з сіл Львівського району мав намір зробити селфі на даху вагона поїзда та був уражений електрострумом.

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