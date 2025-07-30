У Міноборони проведуть кадрову інвентаризацію та аудит угод і фінансів – Шмигаль

У зв’язку з об’єднанням міністерств – оборони і стратегічних галузей промисловості — Міністерство оборони чекає повномасштабний аудит угод та фінансів, а також кадрова інвентаризація у департаментах та в управліннях.

Про це в інтерв’ю BBC Україна повідомив новий очільник міністерства Денис Шмигаль.

Шмигаль про аудит у Міністерстві оборони

– У міністерстві, у будь-якій організації завжди є сильні, професійні люди. Була сформована дуже хороша, сильна команда заступників. Частина з них залишилась і, сподіваюсь, що ми разом зможемо втілити багато пріоритетних проєктів, завдань президента, завдань керівництва держави.

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Також зараз ми проведемо повну кадрову інвентаризацію в департаментах, в управліннях у зв’язку з об’єднанням міністерств – оборони і стратегічних галузей промисловості, – сказав він.

Шмигаль зауважив, що також буде проведений аудит угод, фінансів з “метою покращення певних процесів, а не для критики”.

Вын прокоментував ы стан справ у Державному операторі тилу (ДОТ) та Агенції оборонних закупівель (АОЗ):

– Коли я заходив на посаду міністра оборони України, я сказав, що ми зосередимося на трьох питаннях. Перше, і ключове, це люди. Друге — це система. Треба налагодити роботу міністерства, щоб воно працювало, як годинник. І третє — закупівлі зброї – це АОЗ, і на сьогодні воно стоїть на певних рейках. Арсен Жумаділов (очільник АОЗ, – Ред.) призначений відповідно до всіх необхідних процедур. Робота йде.

Шмигаль повідомив, що стосовно забезпечення армії у нього “немає нарікань”.

– На 99% все працює сьогодні більш-менш відлагоджено в АОЗ і в ДОТ. Відповідно, з цього я роблю висновок, що керівник, команда, які там сьогодні працюють, рухаються в правильному напрямку, – сказав він.

На думку Шмигаля, приєднання Мінстратегпрому до Міноборони є “правильним політичним рішенням”:

– Зараз йде війна, українська економіка стала на військові рейки, почало зростати українське оборонне виробництво, і зараз нам необхідна можливість швидше реагувати, треба прибрати зайві бюрократичні зв’язки, прибрати природну конкуренцію між міністерствами. Тому об’єднання сьогодні, в цей час повномасштабної війни – я вважаю, що це правильне політичне рішення.

Він наголосив що “коли це одне міністерство, ми розуміємо, що ми несемо відповідальність за виробництво того, що необхідно Збройним силам”.

– І коли Збройні сили кажуть: нам потрібні дрони, нам потрібні БТРи, нам потрібні танки, нам потрібні гаубиці – будь ласка, тут же це виробляється, – додав він.

Крім того, Шмигаль проінформував про “швидкі рішення” стосовно десятків підприємств, які напряму є державними підприємствами міністерства.

– Ті підприємства, що “живі” – корпоратизуємо і передамо в Укроборонпром. Підприємства, які не “живі”, але мають нерухомість – всі в Фонд держмайна на приватизацію. Підприємства, які можуть отримати інвестора, про якого ми мріємо – у Фонд держмайна на залучення інвестора. Але в Міноборони не має лишитись державних підприємств, – сказав він.

За словами Шмигаля, міністерство має формувати політику, це має бути політичний орган без прямого керування.

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