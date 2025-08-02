Корупційна схема на закупівлі БпЛА та РЕБ: викрито нардепа, чиновників і нацгвардійців

Народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України викрито на хабарі.

Зеленський про викриття хабарників

Про викриття хабарників заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді директора Національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса та очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

– Вдячний антикорупційним органам за роботу. Може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для викриття та в підсумку справедливий вирок, – заявив Зеленський.

Важливо, що антикорупційні інституції працюють незалежно, а ухвалений нещодавно закон гарантує їм усі можливості для реальної боротьби з корупцією, наголосив президент України.

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НАБУ і САП розповіли деталі масштабної корупційної схеми

У НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції під час закупівлі безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

За даними НАБУ і САП, до оборудки причетні народний депутат України IX скликання, колишній очільник Луганської ОВА (нині – глава однієї з районних військових адміністрацій), начальник МВА, командир військової частини Нацгвардії, а також бенефіціар підприємства і директор компанії-постачальника БпЛА.

До масштабної схеми корупції був залучений народний депутат Олексій Кузнєцов, підтвердив очільник фракції Слуга народу у Верховній Раді України Давид Арахамія.

Олексій Кузнєцов – це нардеп, обраний у 2019 році у Луганській області. Нещодавно він голосував за законопроєкт №12414, який підривав незалежність НАБУ і САП.

Правоохоронці з’ясували, що організатори схеми проводили закупівлі FPV-дронів через підконтрольне підприємство за значно завищеними цінами.

– Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завищеними цінами – до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, один із державних контрактів на майже 10 млн грн було виконано з перевищенням реальної вартості на понад $80 тис.

Після завершення постачання частина коштів поверталась посадовцям у вигляді “відкатів”.

Наразі чотирьох громадян затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розслідування триває. Встановлюється повне коло причетних та обсяги завданих державі збитків.

МВС про викриття військових Нацгвардії

Нещодавнє викриття військовослужбовців Нацгвардії – це результат роботи правоохоронців і доказ того, що не може бути недоторканих серед порушників закону, заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

– За моєю вказівкою негайно розпочато службове розслідування, а командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів від посад, – стверджує глава МВС.

За його словами, у Національній гвардії запроваджуються системні запобіжники, які мають унеможливити зловживання зсередини.

Ідеться про новостворене Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю, пояснив Клименко.

Він стверджує, що це працюватиме за принципом внутрішньої безпеки. Уже формується команда з фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності та професійної придатності, анонсував глава МВС.

Закон №13533 про НАБУ і САП

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №13533, ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Документ передбачає відновлення незалежності та повноважень Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Рішення парламенту стало відповіддю на масштабні громадянські протести, що тривали з 22 до 31 липня 2025 року.

Тисячі українців вийшли на вулиці в різних містах, висловлюючи незгоду з попереднім законом №12414, який загрожував незалежності ключових антикорупційних інституцій.

Активісти вимагали збереження повноважень НАБУ і САП як запоруки боротьби з корупцією у владі.

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