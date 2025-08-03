Спецпризначенці ГУР знищили окупантів, які намагалися прозвітувати про “перемогу” в Зеленому Гаю
Українські військові ліквідували російських загарбників, які намагалися закріпитися у селі Зелений Гай на Донеччині.
Про це повідомив підрозділ спецпризначення Братство Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Спецпризначенці ліквідували росіян у Зеленому Гаю: що відомо
За даними української розвідки, одна з бойових груп армії РФ вирішила сфотографуватись у населеному пункті Зелений Гай та відзвітувати про захоплення нової позиції на шляху до кордону з Дніпропетровською областю.
Проте противник потрапив у зону відповідальності підрозділу Братство, який входить до спецпідрозділу Тимура ГУР. У результаті оперативного реагування російські військові були знищені.
— Поява зі зброєю та триколорами на нашій землі закінчується однаково — знищенням, — наголосили в Братстві.
Нагадаємо, українська розвідка оприлюднила радіоперехоплення, в якому командир 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ наказує стратити пораненого солдата свого ж підрозділу.
155 бригада відома скоєнням воєнних злочинів, зокрема під час окупації Київської області.