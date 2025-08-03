Спецпризначенці ГУР знищили окупантів, які намагалися прозвітувати про “перемогу” в Зеленому Гаю

Українські військові ліквідували російських загарбників, які намагалися закріпитися у селі Зелений Гай на Донеччині.

Про це повідомив підрозділ спецпризначення Братство Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Спецпризначенці ліквідували росіян у Зеленому Гаю: що відомо

За даними української розвідки, одна з бойових груп армії РФ вирішила сфотографуватись у населеному пункті Зелений Гай та відзвітувати про захоплення нової позиції на шляху до кордону з Дніпропетровською областю.

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Проте противник потрапив у зону відповідальності підрозділу Братство, який входить до спецпідрозділу Тимура ГУР. У результаті оперативного реагування російські військові були знищені.

— Поява зі зброєю та триколорами на нашій землі закінчується однаково — знищенням, — наголосили в Братстві.

Нагадаємо, українська розвідка оприлюднила радіоперехоплення, в якому командир 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ наказує стратити пораненого солдата свого ж підрозділу.

155 бригада відома скоєнням воєнних злочинів, зокрема під час окупації Київської області.

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