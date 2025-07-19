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Установки С-300 та РЛС Подльот: Примари ГУР нищать ППО окупантів на Донеччині

ГУР емблема
Фото: УНІАН

Воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України Prymary продовжують знищувати засоби протиповітряної оборони російських окупаційних військ. Цього разу – на Донецькому напрямку.

Як повідомляє пресслужба ГУР, дрони спецпризначенців завдали точних ударів по низці дороговартісних ворожих цілей.

Дрони Prymary уразили техніку ППО РФ на Донецькому напрямку

Знищено:

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  • три радіолокаційні станції Подльот 48Я6-К1;
  • дві РЛС Ніобій-СВ;
  • дві пускові установки зенітного ракетного комплексу С-300В;
  • одна радіолокаційна станція П-18.

На опублікованих кадрах видно ураження цих систем. Українська розвідка продовжує системну роботу з ослаблення протиповітряної оборони ворога для забезпечення свободи дій Сил оборони України.

Нагадаємо, під час бойових дій на Куп’янському напрямку боєць спецпідрозділу ГУР Міноборони України Братство самотужки стримав штурм сил противника, які переважали його за чисельністю в п’ять разів.

Боєць дістав численні осколкові поранення та отруєння невідомою речовиною, що спричинило періодичну втрату свідомості. Подальше утримання позиції в таких умовах стало неможливим, ідеться в повідомленні.

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