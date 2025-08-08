На Волині натовп понівечив авто ТЦК, староста села стрибнув на капот: деталі

Головне Інцидент стався 7 серпня у Соловичах під час перевірки документів військовозобов’язаних.

Правоохоронці затримала одного фігуранта, розпочато кримінальні провадження за двома статтями КК України.

У селі Соловичі Ковельського району на Волині натовп напав на службовий транспорт ТЦК та СП. Інцидент стався під час оповіщення військовозобов’язаних.

Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП у Facebook.

У четвер, 7 серпня, у Соловичах група осіб напала на військовослужбовців одного із РТЦК та СП Волинської області та працівників Нацполіції.

Один із місцевих жителів під час перевірки документів відмовився їх пред’явити та намагався втекти. Тоді інший чоловік, який назвався старостою села, стрибнув на капот службового авто та розбив каменем лобове скло.

До інциденту долучилася й жінка, яка била по транспорту.

Ще один чоловік, озброєний металевим предметом, ймовірно, гайковим ключем, розбив бокові вікна та завдав трьох ударів по руці водієві.

Згодом рух автомобіля заблокували іншими транспортними засобами, зокрема, вантажівками. Службове авто оточили близько десяти осіб та протягом кількох хвилин завдавали ударів по транспортному засобу, перешкоджаючи виконанню службових обов’язків.

Одного з фігурантів затримали у порядку ст.208 КПК. Дії іншого кваліфікували попередньо за ст.296 КК України.

У ТЦК зазначили, що відомості за інцидентом у Соловичах було внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.350 КК України.

Напередодні міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що з 1 вересня усі працівники ТЦК та СП будуть зобов’язані носити бодикамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

