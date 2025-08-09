Британська розвідка проаналізувала результати російського наступу у липні
Британська розвідка проаналізувала бойові дії в Україні за липень 2025 року та зафіксувала захоплення російськими військами 500-550 км² української території.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі Х.
Росія продовжує тиснути на місто Покровськ у Донецькій області
Російські сухопутні війська ведуть тактичні просування переважно на північний схід та південний захід від Покровська.
Ворожі війська намагаються оточити місто і чинити тиск на логістичні шляхи.
Наразі російські сили контролюють майже всю територію Донецької області на південь від Покровська.
За словами британської розвідки, російські сухопутні війська в липні 2025 року, ймовірно, захопили близько 500-550 км² української території.
Водночас на Сумщині російські плани зазнають провалу.
За останні два тижні сухопутні війська Росії не досягли помітних успіхів у цій області, що межує з російськими Курською та Бєлгородською областями.
Постійні втрати та українські контратаки, ймовірно, зірвали наміри Росії створити буферну зону в Сумському регіоні.
Повідомляється, що підрозділи 51 повітряно-десантного полку Росії у Сумах відмовляються виконувати накази.
Раніше надходили скарги на командирів, які планували піхотні штурми з великими втратами.
Дані про подальше підкріплення російських сухопутних військ є обмеженими.
Британська розвідка також наголошує на високій ймовірності того, що українські сили продовжують обмежені операції в прикордонному районі Курської області Росії більш ніж через рік після початку початкового вторгнення.
Раніше бійці спецпідрозділу Тимура ГУР МО України зупинили наступ росіян у Сумській області.
Під час спецоперації вони розбили понад вісім рот окупантів.