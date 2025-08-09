Укр Рус
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

Британська розвідка проаналізувала результати російського наступу у липні

російські солдати військові
Фото: Getty Images

Британська розвідка проаналізувала бойові дії в Україні за липень 2025 року та зафіксувала захоплення російськими військами 500-550 км² української території.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі Х.

Росія продовжує тиснути на місто Покровськ у Донецькій області

Російські сухопутні війська ведуть тактичні просування переважно на північний схід та південний захід від Покровська.

Ворожі війська намагаються оточити місто і чинити тиск на логістичні шляхи.

Наразі російські сили контролюють майже всю територію Донецької області на південь від Покровська.

За словами британської розвідки, російські сухопутні війська в липні 2025 року, ймовірно, захопили близько 500-550 км² української території.

Водночас на Сумщині російські плани зазнають провалу.

За останні два тижні сухопутні війська Росії не досягли помітних успіхів у цій області, що межує з російськими Курською та Бєлгородською областями.

Постійні втрати та українські контратаки, ймовірно, зірвали наміри Росії створити буферну зону в Сумському регіоні.

Повідомляється, що підрозділи 51 повітряно-десантного полку Росії у Сумах відмовляються виконувати накази.

Раніше надходили скарги на командирів, які планували піхотні штурми з великими втратами.

Дані про подальше підкріплення російських сухопутних військ є обмеженими.

Британська розвідка також наголошує на високій ймовірності того, що українські сили продовжують обмежені операції в прикордонному районі Курської області Росії більш ніж через рік після початку початкового вторгнення.

Раніше бійці спецпідрозділу Тимура ГУР МО України зупинили наступ росіян у Сумській області.

Під час спецоперації вони розбили понад вісім рот окупантів.

Зеленський

