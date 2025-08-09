Дарувати землю окупанту не будемо — Зеленський про вимогу віддати території Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоч майбутня зустріч американського президента Дональда Трампа та кремлівського диктатора Володимира Путіна пройде на Алясці – далеко від війни – все одно жодні рішення без українців не увалюватимуться.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

Майбутня зустріч Трампа й Путіна

Володимир Зеленський заявив, попри те, що зустріч відбуватиметься далеко, закінчити війну без України все одно не вдасться.

– Путін не вірив у наших людей, тому ухвалив це своє безнадійне рішення спробувати взяти Україну. Це було його головною помилкою – не зважати на українців, – сказав президент.

Він також зауважив, що Росія не отримає від України жодних “нагород” за зроблене.

Володимир Зеленський наголосив, що українське територіальне питання закріплене в Конституції України, і українці не будуть дарувати землю російським окупантам.

– Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, – заявив президент.

Партнери України мають розуміти, що таке достойний мир, і що цю війну Росія має закінчити. Все що РФ зараз робить, то це затягує війну та ігнорує усі встановлені терміни.

Володимир Зеленський наголосив, що українцям та світу потрібен реальний мир, який люди будуть поважати. А тому Україна готова разом з президентом Трампом та іншими партнерами працювати заради реального і тривалого миру.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в угоді варто очікувати обмін територіями. США пропонують і поступки території Києвом, і повернення Росією частини регіонів України.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що Росія цілеспрямовано поширює фейки про нібито вже погоджений план завершення війни в Україні – погоджений без участі самої України.

Факти ICTV також розбиралися, чому активізувалися переговори щодо закінчення війни в Україні, якою може бути роль України та які ризики несе такий формат зустрічі Трампа із Путіним.

