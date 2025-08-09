Дніпропетровський ТЦК відповів на звинувачення у побитті “військового”

Дніпропетровський обласний ТЦК та СП назвав маніпулятивною інформацію про нібито застосування фізичної сили до військовослужбовця представниками групи оповіщення.

Про це йдеться в офіційному зверненні на сторінці ТЦК у Facebook.

Провокатор був у стані алкогольного сп’яніння

В установі зауважили, що соцмережами поширюються відеоматеріали, на яких нібито представники Дніпропетровського районного ТЦК застосовують до військового фізичну силу.

За інформацією ТЦК, насправді ситуація була інакшою.

Група оповіщення зупинила громадянина, який спокійно надав свої документи для перевірки. У цей час підійшов невідомий у цивільному одязі та представився чинним військовослужбовцем. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння, почав ображати та провокувати представників ТЦК.

— Через 10 хвилин він вийшов у військовій формі без знаків розрізнення та продовжив конфлікт із військовослужбовцями ТЦК. Під час конфлікту з’ясувалося, що цей чоловік не є чинним військовим, – пояснили в обласному ТЦК.

На місце події викликали співробітників Національної поліції, тривають слідчі дії.

У територіальному центрі закликають громадян утримуватися від передчасних висновків, адже використання статусу військовослужбовця, особливо у стані алкогольного сп’яніння, не дає права перешкоджати законним заходам мобілізації.

Керівництво Дніпропетровського обласного ТЦК запевнило, що постійно контролює дотримання службової дисципліни.

Усі резонансні випадки, які можуть свідчити про перевищення повноважень, підлягають ретельним внутрішнім перевіркам.

Громадян просять звертатися до правоохоронних органів або на гарячі лінії командування Сухопутних військ (0 800 301 937) та Дніпропетровського ТЦК (0 800 507 089) у разі правопорушень.

Нагадаємо, що з 1 вересня працівників ТЦК зобов’яжуть носити бодикамери як під час перевірки документів, так і під час вручення повісток.

