Здача Донбасу змусить Україну втратити оборонний “пояс фортець” – ISW

Капітуляція Донецької області як передумова для припинення вогню змусить Україну відмовитися від свого “поясу фортець” — головної лінії оборони на Донеччині з 2014 року. Крім того, Україна не матиме жодних гарантій, що бойові дії не поновляться.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Капітуляція Донецької області надасть російській армії надзвичайно вигідне становище для відновлення атак. А ще РФ уникне кровопролитної боротьби за цю територію.

“Пояс фортець” на Донеччині: з чого складається

“Пояс фортець” складається з чотирьох великих міст і декількох містечок та селищ, що простягаються з півночі на південь вздовж шосе H-20 Костянтинівка-Слов’янськ, з загальною довоєнною чисельністю населення понад 380 537 осіб.

Оборонна лінія має довжину 50 км.

Слов’янськ і Краматорськ утворюють північну половину “поясу фортець” і є важливими логістичними центрами для українських підрозділів.

Зараз Краматорськ є адміністративним центром Донецької області, адже сам Донецьк окупований з 2014 року.

Населені пункти Дружківка, Олексієво-Дружківка та Костянтинівка є південною частиною оборонного поясу.

ЗСУ вперше почали будувати оборонні позиції на цих територіях після того, як вибили ворога у квітні 2014 року. Тоді росіяни захопили Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку.

Впродовж останніх 11 років Україна створювала потужну оборонну інфраструктуру в цих містах та на околицях.

Атаки Слов’янськ та “пояс фортець”

Як наголошують аналітики ISW, невдача російських військ знову захопити Слов’янськ у 2022 році та бої за оточення фортечного поясу говорять про успіх України в будівництві цієї лінії оборони.

Армія РФ намагалася атакувати “пояс фортець” з Ізюма (на північний захід від Слов’янська). У березні та квітні 2022 року ворогу не вдалося досягти успіхів на схід і захід від цього поясу.

Аналітики ISW ще у квітні 2022 року зазначали, що здатність Росії захопити всю Луганську та Донецьку області залежатиме від того, чи зможуть окупанти захопити Слов’янськ.

Влітку 2022 року росіяни намагалися взяти Слов’янськ, проте без успіху. А восени 2022 року український контрнаступ витіснив ворога з Харківської області та від Слов’янська.

Вже весною 2023 року російське командування зосередилось на захопленні Бахмута і відмовилися від наступу на “пояс фортець”. З літа 2024 року армія РФ знову посилила атаки на оборонний пояс зі сторони Торецька.

