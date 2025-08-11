Лідери ЄС і Зеленський поговорять із Трампом перед зустріччю з Путіним

Європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом перед його зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори Зеленського з Трампом перед зустріччю з Путіним

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на головного речника канцлера Німеччини Стефана Корнеліуса. Згодом сам канцлер ФРН Фрідріх Мерц підтвердив цю інформацію.

Переговори відбудуться у середу, 13 серпня. Лідери обговорять ситуацію в Україні та заплановану зустріч Трампа з Путіним, розповів Мерц.

Окрім канцлера Німеччини, серед європейських лідерів, які візьмуть участь, будуть президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр-міністри Італії, Польщі та Фінляндії.

Як зазначив Мерц, до розмови доєднаються президенти Європейської комісії, Європейської ради та генеральний секретар НАТО. Віцепрезидент США Джей Ді Венс також долучиться до телефонної розмови.

За словами канцлера Німеччини, обговорення будуть зосереджені на варіантах тиску на Росію, можливих мирних переговорах, територіальних претензіях та безпеці.

Російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб Україна поступилася окупованими РФ територіями, висуваючи це як умову для припинення вогню та початку переговорів щодо довгострокової мирної угоди.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не поступиться територією, а європейські лідери пообіцяли свою подальшу підтримку її суверенітету.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що питання територій має бути на столі переговорів разом із гарантіями безпеки для України.

Нещодавно Трамп погрожував санкціями проти Росії до певного дедлайну, який закінчився минулої п’ятниці, 8 серпня, але поки що утримувався від прямих дій проти Кремля.

