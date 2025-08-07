Трамп уточнив, чи залишається чинним дедлайн для Путіна щодо припинення вогню
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пояснив, чи залишається чинним визначений ним термін до 8 серпня для російського диктатора Володимира Путіна щодо припинення вогню в Україні.
Трамп про дедлайн для Путіна
Під час зустрічі журналісти запитали у президента США про те, чи визначений дедлайн для Путіна, щоб погодитися на припинення вогню, все ще залишається активним до п’ятниці, 8 серпня.
– Подивимося, що він скаже. Це залежатиме від нього, – відповів Трамп.
Водночас президент США звернув увагу, що дуже розчарований главою Кремля.
Також Дональд Трамп відповів, чи потрібно російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським перед розмовою з ним.
