Трамп уточнив, чи залишається чинним дедлайн для Путіна щодо припинення вогню

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пояснив, чи залишається чинним визначений ним термін до 8 серпня для російського диктатора Володимира Путіна щодо припинення вогню в Україні.

Під час зустрічі журналісти запитали у президента США про те, чи визначений дедлайн для Путіна, щоб погодитися на припинення вогню, все ще залишається активним до п’ятниці, 8 серпня.

– Подивимося, що він скаже. Це залежатиме від нього, – відповів Трамп.

Водночас президент США звернув увагу, що дуже розчарований главою Кремля.

Також Дональд Трамп відповів, чи потрібно російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським перед розмовою з ним.

Факти ICTV запитали у політолога Володимира Фесенка про те, навіщо Путіну зустріч із Трампом зараз, у чому полягає небезпека для України, чи ухвалить президент США нові санкції проти Москви і країн-покупців російської нафти, позицію Європи щодо закінчення війни.

