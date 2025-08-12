Рух через пункт пропуску Устилуг може ускладнитись: у ДПСУ назвали причину

Сьогодні, 12 серпня, працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області планують розпочати ремонт дороги на ділянці пункту пропуску Устилуг у напрямку виїзду з України.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Ускладнення руху через КПП Устилуг – Зосин

Як зазначають прикордонники, через ремонтні роботи на ділянці дороги проїзд транспортних засобів через КПП Устилуг здійснюватиметься у реверсному порядку. Це може призвести до сповільнення руху та накопичення автівок перед Устилугом.

Держприкордонслужба просить громадян за можливості обирати для перетину кордону інші пункти пропуску.

Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі Єдиних новин розповів, що росіяни почали перекидати до Білорусі перші підрозділи та військову техніку для участі у спільних навчаннях Захід-2025. Активна фаза цих навчань планується у вересні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 266-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Держприкордонслужба

