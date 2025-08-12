Рух через пункт пропуску Устилуг може ускладнитись: у ДПСУ назвали причину
Сьогодні, 12 серпня, працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області планують розпочати ремонт дороги на ділянці пункту пропуску Устилуг у напрямку виїзду з України.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Ускладнення руху через КПП Устилуг – Зосин
Як зазначають прикордонники, через ремонтні роботи на ділянці дороги проїзд транспортних засобів через КПП Устилуг здійснюватиметься у реверсному порядку. Це може призвести до сповільнення руху та накопичення автівок перед Устилугом.
Держприкордонслужба просить громадян за можливості обирати для перетину кордону інші пункти пропуску.
Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі Єдиних новин розповів, що росіяни почали перекидати до Білорусі перші підрозділи та військову техніку для участі у спільних навчаннях Захід-2025. Активна фаза цих навчань планується у вересні.
