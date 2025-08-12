Віткофф озвучив план росіян: Зеленський сказав, чого хоче Путін

Спецпосланець американського президента Стів Віткофф сказав, що мають бути територіальні поступки з обох боків. За його словами, Путін, ймовірно, хоче, щоби Україна вийшла з Донбасу.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами у вівторок, 12 серпня.

Віткофф сказав, чого хоче Путін

– Віткофф сказав, що мають бути територіальні поступки з обох боків. Отак це звучало. І що, напевно, Путін хоче, щоби ми вийшли з Донбасу. Тобто це звучало не так, що це Америка хоче, щоб ми вийшли. Коли ми провели ще дві зустрічі NSA (радників лідерів з питань безпеки, – Ред.), стало зрозуміло, чого хоче Путін, – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що це не була пропозиція Трампа або Віткоффа. За словами Зеленського, Трамп хоче закінчити цю війну, так само, як і Україна.

Президент України переконаний, що необхідно провести три зустрічі: дві двосторонні, одну тристоронню – “і, напевно, після тристоронньої у нас буде результат”.

– І, в принципі, американська сторона не проти, щоб свідком якогось результату була Європа. Чому я наполягав? Тому що в будь-яких домовленостях у мене немає ніяких гарантій безпеки. Економічні – це ЄС.

І я хочу, щоб ми знали, коли ми будемо в ЄС. Тому що нас постійно блокують ті чи інші. І я сказав: щоб це була загальна домовленість, нам потрібна присутність Європи, – наголосив він.

Нагадаємо, після переговорів Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним американський президент заявив, що у Москві було досягнуто “великого прогресу”.

15 серпня на Алясці у США запланована зустріч між Трампом та Путіним. Американський президент казав, що диктатор Путін хоче зустрітися з ним якомога швидше.

