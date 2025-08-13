До $500 млн у рамках PURL: Німеччина та інші союзники профінансують допомогу для України

У рамках механізму PURL (Список пріоритетних потреб України) Німеччина разом з іншими союзниками готова профінансувати один із перших комплексних пакетів підтримки на суму до $500 млн, йдеться у спільній заяві Міноборони та МЗС ФРН.

Пакет підтримки для України на $500 млн

Пакети підтримки, які Німеччина профінансує разом із союзниками, включатимуть товари військового призначення, які або не виробляються європейською промисловістю, або можуть бути поставлені США швидше, ніж європейськими партнерами чи Канадою.

– До них належать, наприклад, критично важливі засоби протиповітряної оборони. Вони вкрай необхідні для протидії російським авіаударам, що тривають, які призводять до загибелі все більшої кількості мирних жителів по всій Україні, – повідомили німецькі відомства.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що 14 липня президент США Дональд Трамп оголосив, що США у межах кількох пакетів підтримки нададуть Україні військову техніку та боєприпаси. У рамках механізму PURL НАТО координуватиме реалізацію, забезпечуючи при цьому відповідність вмісту пакетів найнагальнішим потребам України. Фінансування буде забезпечене європейськими партнерами та Канадою.

– Ухваливши рішення про участь у цій ініціативі, ми підкреслюємо нашу відданість суттєвому зміцненню та незмінному продовженню нашої підтримки України та солідарності альянсу. Уряд Німеччини проводить тісні консультації з НАТО та союзниками щодо деталей, – йдеться в заяві.

Загалом від початку повномасштабної війни Німеччина надала Україні близько 40 млрд євро двосторонньої військової підтримки або виділила її на найближчі роки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.