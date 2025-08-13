Фундамент моєї позиції — Конституція: Зеленський про питання територій

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що жодні питання, які стосуються територіальної цілісності держави, не можуть обговорюватися без участі України та урахування положень її Конституції.

Про це Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

Позиція України щодо територій незмінна без змін Конституції: що відомо

Президент України підкреслив, що його позиція залишається незмінною, адже базується на Конституції, і змінитися вона може лише в разі внесення змін до Основного закону.

– А щодо моєї позиції, вона не змінилась, тому що вона має фундамент – Конституцію України. Допоки Конституція держави не змінена, не може бути змінена позиція гаранта цієї Конституції, – сказав Зеленський.

Також він зауважив, що питання територій надзвичайно складні, але їхнє вирішення не може ігнорувати волю українського народу та конституційні норми.

– Я одразу хочу підкреслити: будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави, не можуть обговорюватися без зважання на нашу державу, на наш народ, на волю держави.. і на Конституцію України, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, перед самітом між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним, який пройде на Алясці, Україна визначила червоні лінії, щоб зміцнити свої позиції.

