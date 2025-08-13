Гарантії безпеки та компенсації: які очікування України перед зустріччю Трампа та Путіна

Перед самітом між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним, який пройде на Алясці, Україна визначила червоні лінії, щоб зміцнити свої позиції.

Червоні лінії України до саміту Трампа та Путіна

Припинення вогню до будь-яких розмов про контроль над територіями, надання гарантій безпеки та компенсації для відновлення країни, а також повернення дітей та полонених є чіткою позицією України, пише Politico.

– Президент США Дональд Трамп може використати п’ятничний саміт зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, щоб представити себе кандидатом на Нобелівську премію миру, проштовхнувши військове врегулювання, яке зрадить Україну, – зазначає видання.

Саме тому президент України Володимир Зеленський та ключові європейські союзники використають передсамітну зустріч із Трампом 13 серпня, щоб окреслити червоні лінії, які, як вони сподіваються, стримають Москву від використання угоди з Трампом як можливості перегрупуватися та продовжити досягнення своєї головної мети – знищення незалежної, демократичної Української держави.

Зараз дивляться

Жодних поступок у питанні кордонів і припинення вогню

Позиція України полягає в тому, що вона не піде на жодні поступки у питанні своїх кордонів, гарантованих міжнародним правом та її власною Конституцією.

– Ми не підемо з Донбасу добровільно. Це плацдарм для оборони, і його втрата відкриє Росії шлях до нових наступів на Запоріжжя, Дніпро та Харків, — заявив Зеленський.

Компенсації для відновлення країни

Україна непохитна в тому, що Росія повинна заплатити за завдані руйнування, які оцінюються від $500 млрд до $1 трлн. Також зазначається, що наша країна має певні важелі впливу, оскільки значна частина активів РФ перебуває в європейських союзників.

Гарантії безпеки

Україна розглядає членство в НАТО та ЄС як єдиний довгостроковий спосіб зупинити чергову російську атаку, пише Politico. Проте зазначається, що Кремль хоче категоричного зобов’язання військового блоку ніколи не приймати Україну, а Трамп виключив членство в НАТО.

До того ж Зеленський стурбований тим фактом, що країни-члени, які бояться економічного впливу України після приєднання до блоку, перешкоджають Києву на шляху до ЄС.

Крім того, Україна відкидає вимоги РФ скоротити свою 900-тисячну армію та припинити постачання зброї союзниками нашій країні. Наголошується, що європейські партнери, які фінансують потреби українських військ та купують зброю для Києва, зокрема у США, є єдиною гарантією безпеки, яку має Київ наразі.

Повернення дітей та військовополонених

Ще одним критичним питанням є повернення понад 20 тис. українських дітей, які були незаконно вивезені до РФ. Київ інформує про обмежений прогрес у цьому питанні: завдяки посередництву окремих країн, зокрема Катару, вдалося повернути лише частину дітей та військовополонених. РФ часто відмовляється співпрацювати, розміщуючи дітей у системі усиновлення та впливаючи на них пропагандою.

Зазначається, що головним завдання є не дати Трампу чи будь-кому ще шансу врятувати Росію. Необхідно зберігати та посилювати санкції, а також завдавати ударів по промислових, енергетичних та логістичних об’єктах противника. Це знищує його виробничий потенціал та ще більше підриває економіку.

Нагадаємо, що до Берліну прибув президент Володимир Зеленський.

Зустріч Трампа з Путіним має відбутися 15 серпня на Алясці.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.