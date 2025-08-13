Україна готова обговорювати з РФ припинення вогню в небі – Подоляк

Україна готова розглянути можливість переговорів з Росією щодо припинення вогню в небі.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю італійському виданню Corriere Della Sera.

Україна готова розпочати переговори щодо перемир’я у небі: що відомо

Він нагадав, що один із варіантів, який раніше пропонувала адміністрація США, передбачав повне припинення бойових дій, включно з ракетними обстрілами та атаками безпілотників по території України. Проте Росія відкинула цей сценарій.

— Повітряні бомбардування – ключовий інструмент, за допомогою якого Москва чинить психологічний тиск на Україну і впливає на нашу позицію. Другий інструмент – нещадні атаки по всій лінії фронту, які, однак, відбиваються нашою армією, — сказав Подоляк.

За його словами, ймовірність відмови Росії від використання стратегічної авіації та масованих ударів дронами є низькою. Подоляк наголосив, що Україна готова обговорювати цей сценарій і вважає його відправною точкою для реальних переговорів.

— Будь-яке припинення вогню, особливо всеосяжне, є відправною точкою для належного початку переговорів, — підкреслив він.

Також, на думку радника глави Офісу президента, Путін наразі не налаштований на конструктивний діалог.

– Без прямої тристоронньої зустрічі Трампа, Зеленського і Путіна війна не тільки не закінчиться, але ми навіть не почнемо обговорювати це питання, – додав Подоляк.

