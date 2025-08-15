Британська розвідка оцінила шанси РФ окупувати чотири області України

Російській армії знадобиться приблизно 4,4 року, що повністю захопити чотири області України.

Такі припущення зробили у Міністерстві оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.

Британська розвідка оцінила можливість повної окупації 4 областей України: що відомо

Згідно з повідомленням британської розвідки, за наявного темпу просування Росії, їй знадобиться приблизно 4,4 року, щоб повністю окупувати Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Таких висновків у розвідці дійшли через нещодавні заяви Володимира Путіна, де він вимагав вивести українські збройні сили із цих чотирьох областей.

Аналітики Міністерства оборони Великої Британії оцінили добові втрати російської армії у 2025 році. Вони дійшли висновку, що ще понад чотири роки війни можуть принести Росії приблизно два мільйона втрат — як загиблих, так і поранених.

– Це на додачу до приблизно 1 060 000 втрат, яких Росія, ймовірно, вже зазнала з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, включаючи близько 250 тис. убитих або зниклих безвісти, – йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Нагадаємо, ворог зосередив понад 100 тисяч особового складу на Покровському напрямку. Російські війська так і не змогли просунутися у напрямку Добропілля.

