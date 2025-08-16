Путін відтермінував санкції, але Україна має шанс переконати Трампа – експерт

У п’ятницю, 15 серпня, в Анкориджі на Алясці президент США Дональд Трамп та кремлівський диктатор Володимир Путін провели закриту зустріч, яка тривала понад дві години.

Трамп поставив за мету досягнути перемир’я в Україні і заявив, що не буде задоволений, якщо не буде домовленості про мир. А ще Трамп пообіцяв суворі наслідки, якщо Путін не продемонструє серйозність своїх намірів щодо миру.

Факти ICTV розпитали політолога, доцента університету ім. Шевченка Ігоря Рейтеровича, яких домовленостей могли досягти Трамп і Путін, чи погодиться останній на тристоронню зустріч, та чи зміг диктатор відтермінувати нові американські санкції.

Остаточної угоди немає

За підсумками зустрічі на Алясці Дональд Трамп заявив, що остаточної мирної угоди немає, проте було дуже багато пунктів, щодо яких вдалося досягти згоди.

Про що саме вдалося домовитися, буде відомо у понеділок, 18 серпня, адже президент України Володимир Зеленський летить до Вашингтона, де і буде це обговорювати з Трампом.

– Кажуть, розмова Трампа та Путіна була нелегкою. Тому я не виключаю, що вони питання обміну територій дійсно могли підіймати. Проте, це абсолютно ідіотська історія, бо уявити, що Україна погодиться вийти з якихось своїх територій – це дуже наївно, – наголосив Ігор Рейтерович.

Є Конституція, де чітко прописані державні кордони України. І віддати території Росії означатиме піти на злочин. Крім того, на це не погодяться українці, зауважує політолог.

До речі, Україна вже називала свої “червоні лінії”, тому навряд чи Росія зможе щось отримати, як і Трамп.

За словами Ігоря Рейтеровича, у понеділок, 18 серпня, Трамп спробує донести до Зеленського позицію очільника Кремля щодо деяких пунктів. Трамп захоче вийти із Зеленським на якийсь компромісний варіант.

– Трамп сподівається на поступливість України. Але є питання, з яких це неможливо зробити. Для того, щоб Україна на щось погодилася, треба запропонувати якийсь адекватний варіант. Таким варіантом може бути тільки справедливий мир. Так що, я думаю, у понеділок нас очікує дуже складна розмова. Але тут треба мати чітку позицію, українсько-європейську, – наголосив політолог.

Ігор Рейтерович вважає, що варто звернути увагу на допис у соцмережах заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, який каже: Головне, щоб тепер Європа і Київ не зірвали домовленості.

Вочевидь, такі слова є нонсенсом, бо які домовленості може зірвати Київ, якщо про щось домовлялися лише Трамп та Путін. Але ж варто розуміти, що Медведєв просто так нічого не пише – йому “згори” дали команду, каже політолог.

До речі, те саме сказав і російський диктатор на пресконференції – щоб європейці та Україна не зірвали домовленості шляхом провокацій або ж кулуарних перемовин.

– Тут легко не буде, треба готуватися до серйозної розмови. Але, мені здається, в Україні є всі шанси дуже гарно представити свою позицію і переконати Трампа, що те, що йому наплів Путін, не працює. Треба повертатися до іншого варіанту, – зауважив політичний експерт.

Путін намагається задобрити Трампа

Під час зустрічі на Алясці Путін повторив тезу глави Білого дому, що якби Трамп був президентом США, то “не було б великої війни”.

На думку Ігоря Рейтеровича, це гра на емоціях і Трампу це дуже сподобалось.

– Це ж очевидно, якби Трамп був президентом, Путін все одно б напав на Україну. Війна у нас сталася виключно через одну людину – через Путіна. Але такими заявами диктатор намагається підлестити, адже Путін хоче уникнути посилення санкцій, – каже політолог.

Власне цією зустріччю на Алясці та такими заграваннями до Трампа Путін досягнув своєї мети – він відтермінував запровадження Америкою жорсткіших санкцій.

– Станом на зараз, переможець у перемовинах – це Путін. Він, як мінімум, отримав затягування з впровадженням реальних санкцій. А ще Путін здобув для себе позитивний інформаційний ефект, адже намагається сформувати образ, що розв’язати питання війни заважає лише Україна. Я сподіваюся, що в понеділок все це перевернеться з ніг на голову, – каже політичний експерт.

Трамп грає роль хорошого поліцейського

Під час зустрічі в Анкориджі Дональд Трамп назвав Володимира Путіна своїм хорошим другом. Кремлівський диктатор у відповідь запросив Трампа до Москви.

На думку Ігоря Рейтеровича, зараз американський президент намагається грати роль хорошого поліцейського, максимально спілкуватися з Путіним.

– Я так зрозумів, що поганого поліцейського в кімнаті (на переговорах в Анкориджі. – Ред.) не було, – говорить політичний експерт.

Трамп вважає, що у прагненні до миру треба Путіну підіграти – принаймні, не називати його злочинцем.

За словами Ігоря Рейтеровича, така тактика задобрювання притаманна для ведення бізнесу, переговорів за закритими дверима, але це не працює у відкритому суспільстві.

Наприклад, ексгубернатор Каліфорнії та республіканець Арнольд Шварценеггер назвав Трампа хлопчиком-фанатом, який чекав селфі з Путіним.

Наразі у Дональда Трампа два шляхи: реально домовитися із Зеленським у понеділок про те, що нас влаштує, і Трамп буде гарантом цього, або ж всі ці домовленості та зустрічі проваляться, і тоді американському президенту це не пробачать навіть свої.

Чи можлива тристороння зустріч

На думку Ігоря Рейтеровича, про тристоронню зустріч між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним можна буде говорити лише за результатами понеділка.

Путін погодиться на таку зустріч за умови, що це буде мати для нього більш-менш прийнятний вигляд.

– Для нас вона бажана в будь-якому форматі. На цій зустрічі (на Алясці. – Ред.) Путін доволі блідо виглядав. У Зеленського був би шанс багато про що сказати і зробити, – каже політичний експерт.

Тепер всі чекаємо понеділка, 18 серпня, щоб дізнатися, що наговорив Путін Трампу, які були домовленості між ними, та що тепер може запропонувати американський президент Зеленському.

