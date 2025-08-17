Зеленський прибув до Брюсселя: що відомо про програму президента України

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де на нього чекає низка важливих зустрічей.

Зеленський прибув до Брюсселя

Як повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, у програмі візиту передбачена двостороння розмова з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Після переговорів заплановано спільний брифінг для ЗМІ, а згодом Зеленський та фон дер Ляєн долучаться до засідання лідерів так званої Коаліції охочих.

Зараз дивляться

Як раніше повідомлялося, спочатку Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з українським лідером у двосторонньому форматі, а згодом вони разом візьмуть участь у відеоконференції Коаліції охочих, яку скликав президент Франції Еммануель Макрон.

Крім того, президентка Єврокомісії зазначила, що прийняла запрошення Володимира Зеленського та долучиться до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та іншими європейськими лідерами у Білому домі, яка відбудеться завтра, 18 серпня.

Зокрема, разом із Зеленським до Вашингтона може приїхати президент Фінляндії Александр Стубб – один із лідерів, з якими Трамп активно підтримує контакти.

Європейські дипломати вважають, що його присутність допоможе знизити напруженість та сприятиме залученню європейських партнерів до майбутніх переговорів.

Крім того, до Вашингтона може приїхати генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який має тісні стосунки з Трампом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.