Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

Переговори про гарантії безпеки для України продовжаться 19 серпня – Стармер

Стармер оголосив про продовження роботи над гарантіями безпеки України
Фото: Офіс президента

Переговори щодо гарантій безпеки для України продовжаться у вівторок, 19 серпня.

Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер в інтерв’ю BBC.

Стармер – про гарантії безпеки для України

— Зараз ми будемо працювати зі США над цими гарантіями безпеки. Ми поставили завдання нашим командам. Окремі з них прибудуть вже у вівторок, щоб розпочати детальну роботу над цим питанням, — сказав він у Вашингтоні.

Стармер додав, що ці гарантії заспокоять людей в Європі, в Україні та у Великій Британії.

Загалом Стармер охарактеризував переговори, які пройшли у Вашингтоні, як “гарні та конструктивні”, додавши, що “між європейськими лідерами, які були присутніми на саміті, президентом Трампом і президентом Зеленським було відчутне почуття єдності”.

Очільник британського уряду виокремив два суттєвих результати переговорів.

По-перше, Коаліція охочих тепер працюватимемо зі США над гарантіями безпеки для України.

По-друге, є домовленість про зустріч Зеленського з Трампом, а потім ще із Трампом

— Це визнання принципу, що для окремих із цих питань, чи то територія, чи то обмін ув’язненими, чи то дуже серйозне питання щодо повернення дітей, Україна має бути за столом переговорів. Це були два найважливіші результати сьогоднішнього дня. Це позитивні результати, було реальне відчуття єдності. Сьогодні ми домоглися реального прогресу, — наголосив Стармер.

Нагадаємо, що сьогодні 19 серпня президент Європейської ради Антоніу Кошта скликає керівників держав і урядів країн-членів Європейського Союзу для підбиття підсумків переговорів у Вашингтоні щодо війни проти України.

