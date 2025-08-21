Укр Рус
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

РФ атакує, ніби немає жодних зусиль для зупинення війни: Зеленський про обстріл

Зеленський про нічну атаку Росії на Україну 21 серпня
Фото: ДСНС

Росія продовжує ігнорувати зусилля світу зупинити війну в Україні.

Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх “божевільних антирекордів”, атакувавши цивільні об’єкти по всій Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський – про атаку на Україну 21 серпня

Зокрема, РФ вгатила по американському підприємству на Закарпатті.

За словами президента, зараз на підприємстві ще гасять пожежу. Станом на цей час відомо про 15 людей, які постраждали від цього удару. Усім їм надано необхідну допомогу.

— Витратили кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті. Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово, — заявив Зеленський.

Український лідер додав, що рятувальники працюють у багатьох областях — від Запорізької до Волинської.

— Загалом за ніч проти України було застосовано 574 ударних дрони та 40 ракет. Значну частину вдалося збити. На жаль, не всі, — повідомив глава держави.

Зеленський наголосив, що росіяни завдали цього удару, ігноруючи зусилля світу зупинити цю війну.

— Потрібна реакція на це. Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді мають намір йти на змістовні переговори та завершувати цю війну. Потрібен тиск. Сильні санкції, сильні тарифи, — підсумував Зеленський.

Фото: ДСНС України
Зауважимо, що 21 серпня армія РФ атакувала Мукачево Закарпатської області.

Туди російська армія скерувала дві ракети на одне з місцевих підприємств.

У поліції підтвердили інформацію про 15 постраждалих та зазначили, що один з них знаходиться у важкому стані.

