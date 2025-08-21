Укр Рус
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
2 хв.

ЗСУ повернули більшу частину села Товсте на Донеччині- ОСУВ Дніпро

Більшу частину села Товсте на Донеччині ЗСУ повернули під контроль: що відомо
Фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ повернули під свій контроль більшу частину села Товсте (раніше Толстой) Донецької області, повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ Дніпро.

Українські військові повернули більшу частину села Товсте

Операцію з повернення контролю над селом Товсте Донецької області проводили захисники 5-ї окремої важкої механізованої бригади.

– Завдяки сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів, пілотів БпАК та артилерійських розрахунків вдалося досягти цього результату, – йдеться у повідомленні.

Село Товсте Донецької області на карті

Товсте – це село, розташоване у Волноваському районі (у межах Комарської громади) на півдні Донеччини, неподалік лінії фронту.

Село Товсте Донецької області на карті

Фото: Deep State

Нагадаємо, що раніше Олександр Сирський повідомляв, що найгарячішими ділянками фронту залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Також ворог активізує сили на Лиманському напрямку.

Донецька область

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніДонецька область
