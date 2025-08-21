ЗСУ повернули більшу частину села Товсте на Донеччині- ОСУВ Дніпро
ЗСУ повернули під свій контроль більшу частину села Товсте (раніше Толстой) Донецької області, повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ Дніпро.
Операцію з повернення контролю над селом Товсте Донецької області проводили захисники 5-ї окремої важкої механізованої бригади.
– Завдяки сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів, пілотів БпАК та артилерійських розрахунків вдалося досягти цього результату, – йдеться у повідомленні.
Село Товсте Донецької області на карті
Товсте – це село, розташоване у Волноваському районі (у межах Комарської громади) на півдні Донеччини, неподалік лінії фронту.
Нагадаємо, що раніше Олександр Сирський повідомляв, що найгарячішими ділянками фронту залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.
Також ворог активізує сили на Лиманському напрямку.