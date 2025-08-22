РФ атакувала Україну 55 безпілотниками: як відпрацювала ППО

У ніч на 22 серпня (із 22:30 21 серпня) російська армія атакувала Україну 55 ударними безпілотниками типу Shahed, дронами-імітаторами різних типів.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Атака дронів на Україну: як відпрацювала ППО

Російські загарбники запустили ударні безпілотники з Шаталово, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, що на території РФ, а також з Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряна оборона збита або подавила 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на Півночі та Сході країни.

Зафіксовано влучання дев’яти БпЛА у чотирьох локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 276-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

