В’язниця за незаконний перетин кордону: уряд подав законопроєкт № 13673

За незаконний перетин кордону в умовах воєнного стану чоловікам в Україні може загрожувати кримінальна відповідальність.

Відповідний законопроєкт опублікували на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт № 13673 про незаконний перетин кордону: що відомо

Згідно з урядовим законопроєктом № 13673, в Україні може кардинально змінитися підхід до покарання за спроби нелегального виїзду з країни.

Замість нинішніх адміністративних санкцій пропонується ввести кримінальну відповідальність з можливим позбавленням волі.

За незаконний перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску або використання фальшивих документів загрожуватиме штраф від 51 до 170 тис. грн або тюремне ув’язнення терміном до трьох років.

Умисне руйнування прикордонної інфраструктури також каратиметься позбавленням волі до трьох років.

Особливо суворі санкції чекають на військовозобов’язаних, призовників та резервістів, які перевищать дозволені терміни перебування за межами України.

Їм загрожує штраф від 3,4 до 5,1 тис. грн або ув’язнення строком від трьох до п’яти років.

Проте законопроєкт містить й амністійну норму: особи, які самостійно повернуться в Україну впродовж трьох місяців та добровільно повідомлять про порушення до отримання офіційної підозри, зможуть уникнути кримінального переслідування.

Необхідність посилення покарань автори документа пояснюють катастрофічним зростанням кількості спроб незаконного перетину державного кордону.

За період з початку повномасштабної війни до березня поточного року прикордонна служба затримала близько 43 тис. військовозобов’язаних.

Лише минулого року зареєстровано понад 20 тис. таких випадків – майже в сім разів більше, ніж у довоєнному 2021 році.