Зеленський у День державного прапора України: Ми не подаруємо свою землю окупанту

Президент Володимир Зеленський привітав українців із нагоди Дня Державного прапора України, який щорічно відзначають 23 серпня.

Відео з урочистостями розміщено у соціальних мережах глави держави.

Вітання Зеленського з Днем Державного прапора

Президент України зазначив, що відчуття, яке виникає при зустрічі з українським прапором у будь-якій країні світу, схоже на відчуття дому, адже воно об’єднує навіть незнайомих людей спільністю сердець.

Він зауважив, що синьо-жовтий прапор ми бачимо щодня – на вулицях, будівлях чи особистих речах, і це важливий знак любові до України. Водночас, через звичність символ може здаватися буденним, хоча насправді завжди лишається особливим.

– Саме цей прапор – це відчуття спасіння для людей, яких ми повертаємо з російського полону. Коли вони бачать українські кольори, вони розуміють зло, минуло. І цей прапор – це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони бережуть цей прапор. Вони бережуть його, бо знають, ми свою землю не подаруємо окупанту, – сказав він.

Глава держави голосив, що український прапор уособлює найдорожче для сотень тисяч воїнів з усіх куточків країни, які, ризикуючи життям, захищають право на існування всієї держави.

За його словами, у світі немає столиці, де поважали б життя, але не поважали український прапор, адже там, де життя є цінністю, партнерство з Україною також набуває справжньої ваги.

Він подякував усім, хто бореться та працює заради України і її незалежності, а також кожному, хто додає власну силу до сили нації.

Наголосив на важливості пам’ятати героїв різних часів, які з українським прапором боролися за свободу й загинули в боях, та закликав ушанувати їх хвилиною мовчання.

