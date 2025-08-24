Британія продовжить навчати українських військових до кінця 2026 року

Головне Британія продовжить програму підготовки українських військових щонайменше до кінця 2026 року.

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що Британія та союзники будуть посилювати підтримку України, щоб поставити ЗСУ в найсильнішу позицію.

Велика Британія продовжить навчання українських військових, щоб допомогти зміцнити Збройні сили України перед майбутнім укладенням будь-яких гарантій безпеки, пов’язаних із потенційною мирною угодою.

Про це пише Bloomberg.

Програма підготовки військових ЗСУ в Британії

Програма бойової підготовки Interflex триватиме щонайменше до кінця 2026 року, повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії. Нагадаємо, цього тижня очільники генштабів США та європейських країн зустрілися для обговорення гарантій безпеки для України.

Зараз дивляться

– Ми продовжимо посилювати нашу підтримку разом із союзниками, щоб Україна могла захищатися сьогодні та стримувати завтра. Ми повинні поставити Збройні сили України в найсильніше можливе становище. Ми повинні зробити українців найсильнішим стримувальним чинником для забезпечення майбутнього миру, – заявив міністр оборони Джон Гілі.

На сьогодні в межах програми Interflex у Великій Британії пройшли підготовку понад 50 тис. українських солдатів.

Гарантії безпеки для України

Коаліція охочих, яку очолюють Велика Британія та Франція, розробила плани розгортання інтернаціональних військ в Україні після укладення мирної угоди та припинення бойових дій.

Міністерство оборони Британії повідомило, що в зустрічах протягом останніх місяців взяли участь понад 200 військових та представники близько 30 країн.

Перший етап заходів передбачатиме навчання та підкріплення Збройних сил України. ЗСУ будуть мати підтримку інтернаціональною групою, що складатиметься переважно з європейських військ, які стоятимуть подалі від лінії фронту.

Інша частина плану гарантій безпеки передбачає так звану підтримку з боку США, яка полягатиме в обміні розвідданими, спостереженні за кордоном, постачанні озброєння та, можливо, засобів протиповітряної оборони.

Джерело : Bloomberg

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.