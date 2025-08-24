Канада у вересні передасть ЗСУ зброю на понад $1 млрд – Карні

Канада у вересні передасть Україні озброєння на понад $1 млрд.

Про це під час візиту до Києва заявив прем’єр Канади Марк Карні.

Зброя для України від Канади

Так, глава уряду Канади нагадав, що у червні Канада на саміті Великої сімки (G7) пообіцяла додаткові $2 млрд військової допомоги для Сил оборони України.

– Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад $1 млрд з цієї суми буде спрямований на посилення вашого арсеналу озброєння – шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця, — зазначив Марк Карні.

Нагадаємо, що сьогодні вранці канадський прем’єр-міністр прибув до Києва, де його зустріли очільник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Видання Wall Street Journal із посиланням на двох американських посадовців повідомляє, що Білий дім схвалив продаж Україні 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), які мають надійти приблизно за шість тижнів.

30 червня повідомлялося, що у межах ініціативи Великої сімки Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) Україна отримала другий транш фінансування від Канади на суму 2,3 млрд канадських доларів (близько $1,7 млрд).

