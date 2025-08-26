Ворог атакував шахту на Донеччині: є жертва, 148 гірників були заблоковані під землею

Росія вчергове атакувала українську енергетичну інфраструктуру. Ворог завдав удару по шахті ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК.

Росія вдарила по шахті: що відомо

Унаслідок атаки загинула одна людина, ще троє осіб дістали поранення. Усім потерпілим надають медичну допомогу.

Зараз дивляться

– Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Надамо родині всю необхідну допомогу, – додали в компанії.

У ДТЕК повідомили про наслідки удару. Відомо, що пошкоджено споруди та обладнання підприємства.

У Міненерго заявили, що внаслідок атаки сталося знеструмлення підстанцій, які живили шахти. Через це під землею було заблоковано 148 гірників. Наразі усіх шахтарів вдалося підняти на поверхню.

Нагадаємо, на трасі Херсон — Миколаїв з вечора 25 серпня спостерігається висока активність російських дронів, тому водіям варто обирати інші маршрути для поїздок.

У Херсонській ОВА повідомили, що вранці 26 серпня, близько 07:00, російський дрон атакував автомобіль на трасі між селами Клапая та Чорнобаївка.

Внаслідок удару постраждали 47-річний медичний директор та 38-річна лікарка одного з медзакладів. Попередньо – у них вибухові травми.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.