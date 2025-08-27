Жінки-депутатки місцевих рад, що працюють на громадських засадах, зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Відповідне рішення ухвалив уряд України в середу, 27 серпня. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Жінки-депутатки зможуть виїжджати за кордон

Прем’єр-міністерка зазначила, що раніше жінки-депутатки навіть під час законної відпустки не могли виїжджати за кордон, щоб побачити рідних чи привезти допомогу для військових. Це обмежувало їхню волонтерську діяльність, а декого змушувало складати мандат.

– Нове рішення усуває ці бар’єри. Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади, – наголосила Свириденко.

Зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

Напередодні стало відомо, що всі українські чоловіки від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Рішення стосується також громадян, які з різних причин опинилися в інших країнах.

