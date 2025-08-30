Компанія Glovo готова долучитися до пошуків убивці колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Про це повідомили у пресслужбі компанії доставки на запит Суспільного.

У Glovo готові допомогти встановити особу вбивці Парубія: що відомо

Як відомо, нападник був із рюкзаком компанії доставки Glovo та мав вигляд кур’єра.

У Glovo заявили, що готові сприяти встановленню особи вбивці.

– Ми глибоко шоковані жорстоким вбивством політика і державного діяча Андрія Парубія. Ми висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким. Glovo готова надати повну підтримку правоохоронним органам у розслідуванні, щоб сприяти встановленню всіх обставин та пошуку злочинців, – заявили у компанії.

У Львові оголосили спеціальну операцію Сирена, щоб оперативно знайти і затримати вбивцю.

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові застрелили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Невідомий здійснив кілька пострілів у політика, після чого Андрій Парубій помер на місці.

За даними ЗМІ, вбивця був замаскований під кур’єра служби доставки Glovo.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що до розслідування та пошуку вбивці залучено всі необхідні сили.

Про всі деталі вбивства Андрія Парубія у Львові 30 серпня читайте в текстовій онлайн-трансляції Фактів ICTV.

