Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у неділю, 31 серпня, зустрінеться з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн на польсько-білоруському кордоні.

Про це повідомила канцелярія прем’єр-міністра.

Зустріч Ляєн і Туска: програма візиту та ключові теми

Головною темою розмови політиків буде оборона та безпека, зокрема захист східного кордону ЄС та програма SAFE.

Також вони обговорять мирний процес та гарантії безпеки для України і програми ЄС, що мають на меті збільшення європейських оборонних можливостей.

Згідно з графіком візиту, зустріч Туска та фон дер Ляєн розпочнеться о 9:45 у підляському відділенні прикордонної служби в Кринках.

Передбачено брифінг із командуванням прикордонної служби і війська польського та зустріч делегації.

Пізніше Туск та фон дер Ляєн побувають на польсько-білоруському кордоні. Політики відвідають місця зберігання компонентів Щита Схід у Кринках та оглянуть модернізований бар’єр на кордоні між Польщею та Білоруссю.

Очільниця Європейської комісії відвідає Польщу в межах своїх візитів до семи держав ЄС на східному кордоні: Естонії, Литви, Фінляндії, Латвії, Польщі, Болгарії та Румунії.

