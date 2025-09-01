Зазвичай навчальний рік триває щонайменше 175 навчальних днів і завершується до 1 липня, як це прописано в частині третій статті 10 закону України Про повну загальну середню освіту.

Проте наразі це положення тимчасово не діє, і строки навчального процесу визначає Кабінет Міністрів України.

Скільки триватимуть осінні канікули 2025 та коли вони почнуться, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Коли починаються осінні канікули 2025

Очікується, що навчальний рік 2025-2026 розпочнеться 1 вересня 2025 року і завершиться 30 червня 2026 року. Водночас, згідно з чинним законодавством, школи мають право самостійно визначати особливості організації освітнього процесу.

Педагогічна рада кожного навчального закладу може ухвалювати рішення щодо структури і тривалості навчального року, розкладу тижня та дня, графіка занять і перерв, а також форм організації навчання.

Оскільки школи мають автономію у формуванні навчального року, дати осінніх канікул 2025 в Україні можуть відрізнятися залежно від регіону чи конкретного закладу. Проте орієнтовно з урахуванням досвіду минулих років осінні канікули почнуться з 27 жовтня.

Осінні канікули 2025: скільки триватимуть

Зазвичай осінні канікули тривають близько тижня наприкінці жовтня – на початку листопада.

У 2025 році орієнтовно відпочинок буде з 27 жовтня до 2 листопада.

Але все залежить від епідемічної ситуації. Восени часто зростає кількість простудних та інших інфекцій, тому школи, що працюють очно, можуть закриватися на карантин, щоб не дати хворобам поширитися.

Відповідно департаменти освіти і науки разом із місцевими адміністраціями мають право коригувати, переносити або подовжувати дати осінніх канікул 2025.

Вони можуть це робити залежно від ситуації в регіоні, щоб забезпечити безпеку учнів і персоналу. Тому в різних місцях графік канікул може трохи відрізнятися.

Що зміниться в новому навчальному році

МОН повідомило про скасування наказу №1112 (щодо норм дистанційного навчання), але водночас заявило, що його ключові ідеї залишаться та будуть інтегровані в інші нормативні документи до початку навчального року.

Скасування наказу №1112 стало результатом домовленості між МОН та прифронтовими регіонами через складну безпекову ситуацію. Попри це, головні ідеї документа залишаться та будуть інтегровані в інші акти до 1 вересня.

Формат навчання визначатиметься залежно від обставин: на прифронтових територіях – дистанційно, на тимчасово окупованих – педагогічний патронаж з індивідуальними заняттями, за кордоном – українознавчий компонент зі спрощеною програмою, у безпечних регіонах – очно.

Школи самі вирішуватимуть, який формат запускати, але МОН не радить поєднувати очне та дистанційне навчання в одному класі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.