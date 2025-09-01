Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко розкритикував російські ілюзії про статус РФ як рівноправного партнера великих держав після візиту Путіна на саміт ШОС у Китаї.

Про це йдеться у публікації Коваленка в Telegram.

Коваленко назвав Росію інструментом для чужих цілей

— Дуже весело читати російських пропагандистів, які вважають, що Путін з Сі та Моді на рівних. Не може сировинний придаток та інструмент для послаблення Заходу бути на рівних з тими, завдяки кому існує, – зазначає керівник ЦПД.

Зараз дивляться

За словами Коваленка, Путін живе фантазіями про відродження імперії, тоді як лідери Глобального Півдня знають, що цього ніколи не станеться.

Вони просто отримують ресурси з РФ за низькими цінами та допомагають відправляти російський народ на загибель у війні, випробовуючи власні технологічні рішення у зброї.

— Рівень РФ – втрата Центральної Азії, впливу на пострадянському просторі та Близькому Сході, неможливість захистити власну територію. Але сировинний придаток імітує велич планетарного масштабу, – наголошує Коваленко.

Він також зазначає, що “особливо весело уявляти, що думає Сі про Росію, коли знаєш рівень геополітичного планування Китаю”.

За його словами, слабка Росія завжди була вигідна Пекіну, про що китайці мріяли ще за часів СРСР, коли самі були далекі від нинішнього рівня розвитку.

Нагадаємо, на саміті ШОС у Китаї прем’єр Індії Нарендра Моді закликав російського лідера до якнайшвидшого припинення конфлікту в Україні, заявивши про підтримку всіх мирних зусиль.

Фото: ЦПД

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.