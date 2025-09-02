Ворог атакує Київ БПЛА. У місті чутно вибухи та працює ППО.

Про це повідомляє міський голова столиці Віталій Кличко.

Атака на Київ: що відомо

Віталій Кличко заявив, що Сили ППО працюють по ворожих дронах.

Зараз дивляться

У КМВА повідомляють, що у Києві зберігається загроза атаки БПЛА.

Також закликають мешканців перебувати в укриттях.

Тривога у столиці тривала майже годину.

Нагадаємо, вибухи в Києві пролунали вранці 2 вересня – сили ППО працюють по ворожих ударних БпЛА, які атакують столицю. Близько опівдня – повторні вибухи.

У Дніпровському районі на території дитячого садочка виявили уламки збитого БпЛА.

Також вночі 2 вересня в Білій Церкві внаслідок масованої атаки російських дронів загинув чоловік.

Внаслідок вибухів у Білій церкві пошкоджено скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.