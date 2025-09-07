Попри складну ситуацію Сили оборони утримують визначені рубежі на Покровському та Добропільському напрямках, знищують живу силу й техніку ворога, а також проводять результативні штурмові дії і повертають захоплені окупантами території.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Сирський про звільнення населених пунктів на Донеччині

– Так, втративши в серпні на Покровському напрямку 5 кв. км, підрозділи Сил оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі. Схоже співвідношення на нашу користь – також і на Добропільському напрямку, – наголосив головком.

Загалом, за його словами, Покровський напрямок залишається одним із найскладніших – за останній тиждень там відбито близько 350 атак противника.

– Саме тут росіяни зосередили основні зусилля та створили найбільше наступальне угруповання, що намагається прорвати нашу оборону,- додав Сирський.

Він також повідомив, що під час перебування у районах ведення активних бойових дій – на Покровському, Добропільському, Сіверському напрямках – віддав необхідні розпорядження для посилення стійкості оборони, зокрема щодо забезпечення підрозділів додатковими боєприпасами та дронами, зміцнення РЕБ та фортифікацій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 292-гу добу.

