У застосунку Резерв+ тимчасово відключать низку послуг: коли саме
У ніч на 13 вересня у застосунку Резерв+ будуть недоступні послуги. Не можна буде оновити документ.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Технічні роботи в реєстрі Оберіг
Так, 13 вересня з 00:00 до 06:00 у реєстрі Оберіг відбуватимуться технічні роботи.
– Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, радимо завчасно завантажити PDF-версію, – йдеться у повідомленні.
Для цього на головному екрані застосунку треба натиснути три крапки та обрати Завантажити PDF.
Раніше повідомлялося, що у застосунку Резерв+ можна сплатити штраф за непостановку на військовий облік після зміни місця проживання. До кінця серпня у Резерв+ планували відкрити можливість онлайн-оплати штрафів за усі види порушень військового обліку.
Також у Резерв+ з’явилася можливість отримати відстрочку від мобілізації для працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти.
Через застосунок тепер можна оформити відстрочку від мобілізації для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність I або II групи.