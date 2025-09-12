У ніч на 13 вересня у застосунку Резерв+ будуть недоступні послуги. Не можна буде оновити документ.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Технічні роботи в реєстрі Оберіг

Так, 13 вересня з 00:00 до 06:00 у реєстрі Оберіг відбуватимуться технічні роботи.

Зараз дивляться

– Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, радимо завчасно завантажити PDF-версію, – йдеться у повідомленні.

Для цього на головному екрані застосунку треба натиснути три крапки та обрати Завантажити PDF.

Раніше повідомлялося, що у застосунку Резерв+ можна сплатити штраф за непостановку на військовий облік після зміни місця проживання. До кінця серпня у Резерв+ планували відкрити можливість онлайн-оплати штрафів за усі види порушень військового обліку.

Також у Резерв+ з’явилася можливість отримати відстрочку від мобілізації для працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти.

Через застосунок тепер можна оформити відстрочку від мобілізації для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність I або II групи.

Джерело : Міноборони

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.