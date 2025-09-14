Папа Римський Лев XIV прокоментував роль Ватикану у посередництві щодо закінчення війни в Україні.

Про це йдеться в інтерв’ю Папи Римського виданню Crux.

Роль Ватикану у відстоюванні миру

За словами Лева XIV, він дуже добре усвідомлює наслідки його пропозицій провести переговори між Україною і Росією у Ватикані.

– Я б розрізняв голос Святого Престолу у відстоюванні миру та роль посередника, яка, на мою думку, не є такою реалістичною, як перша. Люди чули різні мої заклики, що мир є єдиною відповіддю. Марні вбивства людей з обох сторін – у цьому конкретному конфлікті, та й в інших конфліктах – я думаю, що люди мають якось прокинутися і сказати, що є інший спосіб вирішити це, – каже Папа Римський.

Він зауважив, що від початку повномасштабної війни в Україні Святий Престол дотримується нейтральної позиції.

– Я думаю, що низка різних діячів мають докласти достатньо зусиль, щоб змусити сторони, які воюють, сказати: Досить, нумо шукати інший спосіб вирішити наші чвари, – сказав Папа Римський.

За його словами, діяльність Ватикану зосереджена на підтримці миру та дипломатичних ініціативах, а не на прямому втручанні у конфлікт як посередника.

21 травня Папа Римський Лев XIV заявив про готовність прийняти у Ватикані представників України та Росії для проведення переговорів щодо завершення війни.

27 травня державний секретар Святого Престолу кардинал П’єтро Паролін заявив, що у пропозиції Папи Римського щодо проведення переговорів про між Україною та РФ не йдеться про посередництво.

